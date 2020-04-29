الزراعة: حصاد 893 ألف فدان قمح وتوريد 579 ألف طن





تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة حول حصاد وتوريد القمح الذي بدأ الاسبوع الماضي .





وجاء في التقرير أنه تم حصاد 893 ألف فدان حتى أمس الثلاثاء وتوريد حوالي 579 ألف طن قمح لوزارة التموين.





وقال الشناوي إن هناك تنسيق كامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الزراعي المصري من أجل تسهيل إستلام القمح من المزارعين وصرف مستحقاتهم المالية.





وأضاف أنه جاري أيضا حصاد المحاصيل الشتوية الأخرى وهي .





الفول البلدى المساحة المنزرعة منه 98101 فدان ما تم حصاده 60329 فدان





الشعير المساحة المنزرعة 242565 فدان ما تم حصاده 27955 فدان





الكتان المساحة المنزرعة 23721 فدان ما تم حصاده 22755 فدان





العدس المساحة المنزرعة 566 فدان ما تم حصاده 219 فدان





الثوم المساحة المنزرعة 42019 فدان ما تم حصاده 16107 فدان





البصل المساحة المنزرعة 192512 فدان ما تم حصاده 23872 فدان.









وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة ان مديريات الزراعة في المحافظات تقوم بمتابعة حصاد جميع المحاصيل الشتوية وفي مقدمتها القمح وذلك طبقا لتوجيهات وزير الزراعة بضرورة التواجد الميداني مع المزراعيين وحل جميع المشكلات التي تواجههم.