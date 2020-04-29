Advertisements

أسبانيا تعاود النشاط الرياضي في هذا الموعد وسط اجراءات مشددة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

تمكن مسؤولو الدوري الإسباني، من الحصول على موافقة الحكومة للاستعداد لاستئناف النشاط الرياضي، بداية من مايو المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة، للحفاظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية، ومحاولة تقليل احتمالية إصابة أي حالة بفيروس كورونا المستجد.

 

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن رئيس الوزراء الإسباني أكد إمكانية عودة التدريبات 4 مايو المقبل، استعداداً لاستئناف المسابقة بشكل طبيعي، بعد السماح لبعض الخدمات داخل البلاد للعودة إلى العمل بشكل تدريجي، بعد فترة توقف قاربت الشهرين.

 

وأضافت الصحيفة أن الحكومة قررت السماح للأندية بفتح مقراتها التدريبية أمام اللاعبين لاستئناف التدريبات من جديد، بشرط التزام جميع تعليمات السلامة والنظافة العامة، التي تم وضعها، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، والابتعاد عن التجمعات أو الاختلاط.

 

ومن المقرر عودة النشاط في الدوري الإسباني بداية من يونيو المقبل، على أن تأخذ الأندية فترة كافية للاستعداد والتأهيل، بعد فترة التوقف الكبيرة التي خضعوا لها، بسبب انتشار فيروس كورونا.

على صعيد آخر، أعلنت أسبانيا حالة الطوارئ في البلاد بعد تفشي جائحة كورونا، حيث قفز عدد الإصابات إلى 212917 إصابة، وهو ثاني أكبر عدد بعد الولايات المتحدة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 24275 شخص.

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل ذبح مصري في الكويت

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. "الإعلاميين" تمنع ظهور رامز جلال على أي شاشة تبث داخل مصر أو خارجها

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 3 ساعات

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 14 ساعة

الصين تهدي اقتصادية قناة السويس كاميرا حرارية لمواجهة كورونا (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بدلا من العوضي.. نشطاء يرشحون أشرف مهدي لتجسيد شخصية "هشام عشماوي" في مسلسل الاختيار

منذ 38 دقيقة

تعرف على البطل الحقيقي الذي جسد دوره محمد إمام في الاختيار

منذ أقل من ساعة

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:55 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

11:39 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة