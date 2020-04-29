أسبانيا تعاود النشاط الرياضي في هذا الموعد وسط اجراءات مشددة

تمكن مسؤولو الدوري الإسباني، من الحصول على موافقة الحكومة للاستعداد لاستئناف النشاط الرياضي، بداية من مايو المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة، للحفاظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية، ومحاولة تقليل احتمالية إصابة أي حالة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن رئيس الوزراء الإسباني أكد إمكانية عودة التدريبات 4 مايو المقبل، استعداداً لاستئناف المسابقة بشكل طبيعي، بعد السماح لبعض الخدمات داخل البلاد للعودة إلى العمل بشكل تدريجي، بعد فترة توقف قاربت الشهرين.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة قررت السماح للأندية بفتح مقراتها التدريبية أمام اللاعبين لاستئناف التدريبات من جديد، بشرط التزام جميع تعليمات السلامة والنظافة العامة، التي تم وضعها، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، والابتعاد عن التجمعات أو الاختلاط.

ومن المقرر عودة النشاط في الدوري الإسباني بداية من يونيو المقبل، على أن تأخذ الأندية فترة كافية للاستعداد والتأهيل، بعد فترة التوقف الكبيرة التي خضعوا لها، بسبب انتشار فيروس كورونا.

على صعيد آخر، أعلنت أسبانيا حالة الطوارئ في البلاد بعد تفشي جائحة كورونا، حيث قفز عدد الإصابات إلى 212917 إصابة، وهو ثاني أكبر عدد بعد الولايات المتحدة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 24275 شخص.