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بدلا من العوضي.. نشطاء يرشحون أشرف مهدي لتجسيد شخصية "هشام عشماوي" في مسلسل الاختيار

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:44 م
هشام عشماوي
هشام عشماوي
ولاء عبد الناصر


تفوق الفنان أحمد العوضى على نفسه فى مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسى، ويجسد فيه العوضى شخصية الإرهابى هشام عشماوى، ولاقي الكثير من الإشادات على إتقانه للشخصية، ولكن التعليق الوحيد السلبى كان على شكله.

ونشر نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان أشرف مهدى، قريبة جداً في الشكل بينه وبين هشام عشماوى، وكانوا يرون أن أشرف مهدى كان سيكون أكثر إقناعا لدور عشماوي من حيث الشكل.


يذكر أن مسلسل الاختيار يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

ويشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي، بالإضافة مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق وآخرون.


وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما

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