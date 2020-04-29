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أمسية روحانية للأوبرا على يوتيوب الثقافة.. غدًا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:38 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

أمسية روحانية من إنتاج دار الأوبرا المصرية تعرضها وزارة الثقافة فى العاشرة مساء الخميس 30 ابريل على قناتها باليوتيوب وتاتى ضمن اجندة الفعاليات الرقمية خلال شهر رمضان المعظم وتجمع اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو شريف محيى الدين مع فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى وتضم صياغة موسيقية لنخبة من المؤلفات الدينية من اعداد الدكتور جمال سلامة ويحييها كل من تغريد ، اجفان ، ايات فاروق ، هويدا صلاح ، سوما ، ريهام عبد الحكيم ، مى فاروق ، محسن فاروق وعبد الله الرويشد .

 

قبلها وفى التاسعة والنصف تذاع محاضرة من ورشة ابدأ حلمك ، يسبقها فى الخامسة مساء حلقة جديدة من فوازير سينما مصر .

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