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النيابة تحيل عصابة سرقة السيارات في باب الشعرية للجنح

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:40 م
بوابة الفجر
داليا عادل
أحالت نيابة باب الشعرية، تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة السيارات بدائرة القسم إلى محكمة الجنح للمحاكمة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة باب الشعرية، يفيد بأن أحد الأشخاص اكتشف سرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة، ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم بارشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بعد سرقة خليجي.. سقوط عصابة خطف الحقائب بالدقي
ومن ناحية أخرى، أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقات المتنوعة، بعد سرقته خليجي بمنطقة الدقي وسط المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي من (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) بقيام شخصان يستقلان سيارة بخطف حقيبة بداخلها مبلغ مالي، هاتف محمول، بعض الأوراق الخاصة، حال سيره بدائرة القسم وفرا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وأعدت مأمورية برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة الدقي والعجوزة، وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقات المتنوعة مُستخدمين السيارة المضبوطة.

وتم بإرشادهم ضبط متعلقات المجني عليه كما ضُبط بحوزتهم ساعة يد، 5 جرام من مخدر الهيروين، من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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