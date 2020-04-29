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حازم إمام: زهقت من تشجيع ميلان.. وأحزن لخسارة مانشستر سيتي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:40 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أكد حازم إمام نجم الكرة المصرية ونادي الزمالك السابق، أن المستوى الضعيف الذي قدمه ميلان خلال السنوات الأخيرة، دفعه للابتعاد عن تشجيعه.

وقال نجم الزمالك السابق، في تصريحات إذاعية على الشباب والرياضة ببرنامج "النجوم في رمضان": "ذهقت من تشجيع ميلان" موضحا أنه كان حريصا على الاستمتاع بالفريق الإيطالي في العصر الذهبي له.

وأشار عضو الجبلاية السابق، أنه يشجع الزمالك فقط ولكنه يتابع ميلان ويستمتع بمشاهدة نابولي ويوفنتوس.

وأوضح حازم إمام أنه يستمتع بمشاهدة مانشستر سيتي، ويحزن لخسارته خلال المباريات.



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