قرار جديد من النائب العام بشأن "سما المصري"

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بضم البلاغ المقدم من المحامي شعبان سعيد بصفته وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، ضد الفنانة الاستعراضية سما المصري والذي يتهمها فيه بالتحريض على الفسق والفجور، إلى ملف التحقيقات التي تجري مع المشكو في حقها والتي حبست بمقتضاها 15 يوما على ذمة التحقيقات.





كان البلاغ الذى حمل الرقم 19833 لسنة 2020 عرائض النائب العام، ذكر أن المشكو في حقها اعتادت يوميا نشر الفسوق والفجر على شبكات التواصل الاجتماعى دون مراعاة للقانون والاداب.





وطالب مقدم البلاغ النيابة العامة بسرعة تحديد جلسات في بلاغات سابقة مقدمة ضد المشكو في حقها، وتحديد جلسة تحقيق جديد للتحقيق فى البلاغ المقدم ضدها بتهمة تقديم محتوى جنسى فاضح وفج على شبكة المعلومات تالدولية وهو ما يمثل فعل فاضح وعلنى للتحريض العلني على الفسق والفجور.





وكان "شعبان" محامي ريهام سعيد، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة سما المصري، يتهمها بنشر عدد كبير من المقاطع المصورة والفيديوهات الإباحية على شبكة المعلومات الدولية، معتبرا ذلك تعديا على الثوابت والعادات والتقاليد ونشرا للفاحشة والفسق.





وأوضح البلاغ الذي حمل رقم 11599 لسنة 2019، الاتهامات التى وجهتها ريهام سعيد لسما المصري، حيث قالت إن سما المصري اعتادت نشر عدد كبير من المقاطع المصورة والفيديوهات الإباحية على شبكة المعلومات الدولية، وتقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها، وتستخدم عبارات جنسية واضحة وصريحة.





وقدمت ريهام سعيد أسطوانة مدمجة تحوى صورا فوتوغرافية، تستعرض فيها سما المصرى صورًا قالت إنها تستعرض فيها أجزاء من جسدها وتجلس فى غرفة النوم بملابس عارية وتخرج لسانها.





كما حوت الأسطوانة فيديوهات منها أغنية سما المصرى حملت عنوان "أحمد الشبشب ضاع"، ومقطع آخر تستعرض فيه أجزاء من جسدها، ومقطع ثالث أثناء سباحتها فى حمام سباحة، ومقطع رابع أثناء ملاحقتها لـ"خروف" وتتعمد السقوط أرضًا بطريقة بها إيحاءات جنسية.



