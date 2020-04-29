Advertisements

قرار جديد من النائب العام بشأن "سما المصري"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:47 م
بوابة الفجر
طارق حافظ
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بضم البلاغ المقدم من المحامي شعبان سعيد بصفته وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، ضد الفنانة الاستعراضية سما المصري والذي يتهمها فيه بالتحريض على الفسق والفجور، إلى ملف التحقيقات التي تجري مع المشكو في حقها والتي حبست بمقتضاها 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان البلاغ الذى حمل الرقم 19833 لسنة 2020 عرائض النائب العام، ذكر أن المشكو في حقها اعتادت يوميا نشر الفسوق والفجر على شبكات التواصل الاجتماعى دون مراعاة للقانون والاداب.

وطالب مقدم البلاغ النيابة العامة بسرعة تحديد جلسات في بلاغات سابقة مقدمة ضد المشكو في حقها، وتحديد جلسة تحقيق جديد للتحقيق فى البلاغ المقدم ضدها بتهمة تقديم محتوى جنسى فاضح وفج على شبكة المعلومات تالدولية وهو ما يمثل فعل فاضح وعلنى للتحريض العلني على الفسق والفجور.

وكان "شعبان" محامي ريهام سعيد، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة سما المصري، يتهمها بنشر عدد كبير من المقاطع المصورة والفيديوهات الإباحية على شبكة المعلومات الدولية، معتبرا ذلك تعديا على الثوابت والعادات والتقاليد ونشرا للفاحشة والفسق.

وأوضح البلاغ الذي حمل رقم 11599 لسنة 2019، الاتهامات التى وجهتها ريهام سعيد لسما المصري، حيث قالت إن سما المصري اعتادت نشر عدد كبير من المقاطع المصورة والفيديوهات الإباحية على شبكة المعلومات الدولية، وتقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها، وتستخدم عبارات جنسية واضحة وصريحة.

وقدمت ريهام سعيد أسطوانة مدمجة تحوى صورا فوتوغرافية، تستعرض فيها سما المصرى صورًا قالت إنها تستعرض فيها أجزاء من جسدها وتجلس فى غرفة النوم بملابس عارية وتخرج لسانها.

كما حوت الأسطوانة فيديوهات منها أغنية سما المصرى حملت عنوان "أحمد الشبشب ضاع"، ومقطع آخر تستعرض فيه أجزاء من جسدها، ومقطع ثالث أثناء سباحتها فى حمام سباحة، ومقطع رابع أثناء ملاحقتها لـ"خروف" وتتعمد السقوط أرضًا بطريقة بها إيحاءات جنسية.

وقالت ريهام سعيد في بلاغها: إن سما المصري تتعمد لفت الأنظار إليها من خلال بث صور فوتوغرافية وفيديوهات جنسية -على حد وصفها- جاعلة منها مهنتها، التى تتكسب منها وتعتدى على الثوابت والعادات والتقاليد، وتدعو من خلالها للرذيلة وإثارة الغرائز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محامي ريهام سعيد سما المصري بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل ذبح مصري في الكويت

منذ ساعتين و 52 دقيقة

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على البطل الحقيقي الذي جسد دوره محمد إمام في الاختيار

منذ أقل من ساعة

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 14 ساعة

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الإعلاميين" تمنع ظهور رامز جلال على أي شاشة تبث داخل مصر أو خارجها

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 3 ساعات

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الصين تهدي اقتصادية قناة السويس كاميرا حرارية لمواجهة كورونا (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

بدلا من العوضي.. نشطاء يرشحون أشرف مهدي لتجسيد شخصية "هشام عشماوي" في مسلسل الاختيار

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

رانيا يوسف تصل مكتب النائب العام

إنت مفروض راجل؟.. ريهام سعيد تقصف جبهة المذيع مروان يونس

عاجل.. بلاغ للنائب العام يتهم سما المصري بتحريضها على الفسق

بلاغ جديد من ريهام سعيد ضد سما المصرى

عاجل.. أول تصريح لمحامي ريهام سعيد بعد القبض على "سما المصري"

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:55 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

11:39 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة