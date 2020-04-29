الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى نيبال لمواجهة كورونا





أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى نيبال؛ لدعمها في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.





وقال سفير دولة الإمارات لدى نيبال سعيد حمدان النقبي : إن "الإمارات ملتزمة بمساعدة جميع البلدان التي تواجه جائحة فيروس كورونا، إنه التزام تتعامل معه الدولة بأقصى قدر من المسؤولية والجدية، وهي على يقين بأنه من خلال التعاون فقط يمكننا أن نخرج من هذه الأزمة".





وأضاف النقبي: أن "مساعدة دولة الإمارات لنيبال ستمكن العاملين في الخطوط الأمامية من أداء واجباتهم بهدف الحد بشكل كبير من انتشار الفيروس".





ومن الجدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت أكثر من 334 طنًا من المساعدات إلى أكثر من 32 دولة، استفاد منها ما يقارب من 334 ألفا من المهنيين الطبيين.



