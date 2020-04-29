جامعة المنصورة تعلن نظام الاختبارات بالفرق قبل النهائية بمختلف الكليات

أعلنت جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة عبر صفحتها الرسمية نظام الاختبارات بالفرق قبل النهائية بمختلف كليات الجامعة والبالغ عددها ١٨ كلية.





وأشار الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب إلى أنه تم عمل جدول بنظام امتحانات الفرق المختلفة، سواء كان اختبار إلكتروني مقالى او تقديم بحث مرجعى، وبناءً على قرارات مجالس كليات الجامعة في هذا الخصوص، مع مراعاة قرارات المجلس الأعلى للجامعات في جلسته رقم 699 بتاريخ 18/4/2020.





وتضمنت موافقة مجلس جامعة المنصورة في جلسته بتاريخ 21/4/2020 علي مذكرة الدكتور رئيس الجامعة المنصورة بشأن استمرار العملية التعليمية ونظام الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الفصل الثاني من العام الدراسي 2019 – 2020.





واختارت مجالس الكلية طريقة الاختبارات بالفرق قبل النهائية بكليات الجامعة، وتتراوح بين اختبار إلكتروني مقالي، أو تقديم بحث مرجعي، وذلك علي مستوي 18 كلية بالجامعة.



