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العسيلي يتألق مع الجسمي وبهاء سلطان في إعلانات رمضان ويتصدر التريند (صورة)

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
نور طلعت

لحن الفنان محمود العسيلي، أغنيتين لإعلانين برمضان 2020، حيث حققا نجاحًا ساحقًا وتصدرا تطبيقات الأغاني.

 

الأغنية الأولى هي الدعائية لإعلان الفنان حسين الجسمي، وتحمل عنوان"سُنة الحياه" وبمجرد طرحها بدأ الجمهور في نشرها عبر"السوشيال ميديا" معبرين عن إعجابهم بالأغنية وبتعاون العسيلي مع الجسمي، بالإضافة إلى تصدرها المركز الثاني بتطبيق "أنغامي".

 

والأغنية الثانية هي "أنت استثنائي" لإحدى البنوك المصرية وغناها أيضًا العسيلي مع بهاء سلطان، ونالت إشادات الجميع بالإضافة إلى تحقيقها المركز الثالث بقائمة الأغاني الأكثر استماعا بموقع"أنغامي".

 

جدير بالذكر أن أغنية "سُنة الحياه" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمود العسيلي، توزيع علي فتح الله، غناء حسين الجسمي، وهي أغنية دعائية لإحدى شركات المحمول لرمضان 2020.

 

وأغنية "أنت استثنائي" غناء محمود العسيلي وبهاء سلطان، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله، وهي أغنية دعائية لإحدى بنوك مصر.


العسيلي يتألق مع الجسمي وبهاء سلطان في إعلانات رمضان ويتصدر التريند (صورة)
العسيلي يتألق مع الجسمي وبهاء سلطان في إعلانات رمضان ويتصدر التريند (صورة)

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