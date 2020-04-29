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ميونخ تستضيف بطولة "يورو" على ساحة أليانز أرينا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:50 م
أرشيفية
أرشيفية
وكالات

أكد مجلس مدينة ميونخ، اليوم الأربعاء، استضافة المدينة لمباريات بطولة أروربا لكرة القدم "يورو"، التي تم تأجيلها للعام المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأوضح مجلس المدينة، أن ميونخ ستستضيف مبارياتها الأربع في بطولة يورو 2020، بملعب أليانز أرينا الخاص ببايرن ميونخ.

 

وأرجأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" البطولة التي تقام في عدة مدن أوروبية لتقام خلال الفترة من 11 يونيو، إلى 11 يوليو 2021، مما يعني أن كل المدن الـ12 عليها إعادة تأكيد مشاركتها.

 

وتستضيف مدينة ميونخ مباريات المنتخب الألماني الثلاثة في دور المجموعات، أمام المنتخب الفرنسي، بطل العالم، والبرتغال، حامل اللقب، ومنتخب سيتم تحديده من خلال الدور الفاصل. كما أن المدينة تستضيف مباراة في دور الثمانية.

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