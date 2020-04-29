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مصر تحصل على أحدث الاجهزة للكشف المبكر عن فيروس كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:53 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلن السفير عمر عامر سفير مصر في فيينا ومندوبها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن حصول السفارة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أحدث الأجهزة للتشخيص المبكر لفيروس الكورونا، وذلك في إطار الجهود المبذولة من سفارة مصر في فيينا على دعم الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة انتشار فيروس.

وتتضمن هذه الأجهزة جهازين للتشخيص المبكر، حيث يعدوا من أحدث أنواع التكنولوجيا في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بالإضافة الي جهازين (أكس رايس) لمتابعة حالة الجهاز التنفسي للمريض عند التأكد من إصابته بالفيروس، كما يعرف عن جهاز (أكس رايس) أنه يسهل انتقاله من مكان الي اخر حسب الحاجة.


وأكد السفير عمر عامر أن النجاح في الحصول على هذا الأجهزة، بسبب الجهود المكثفة، التي بذلتها السفارة خلال الفترة الماضية وتواصلها المستمر مع سكرتارية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لذلك عكس تقدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدور المحوري، الذي تلعبه مصر في دعم أنشطة التعاون الفني مع الوكالة من أجل تعزيز الاستخدامات السلمية والتطبيقات التكنولوجية للطاقة الذرية.

وأشار "عامر" أن السفارة مازالت تواصل جهودها مع الوكالة للاستفادة من كافة التطبيقات النووية السلمية، التي يمكن استخدامها للمساهمة في خطط الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



إصابات كورونا تتجاوز الـ5 آلاف

في سياق آخر، تجاوزت مصر الخمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، بعد تسجيل 260 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات لـ 5042 حالة، كما سجلت أعلى معدل وفاة بعد تسجيل 22 حالة، ليرتفع معدل الوفيات لـ 359 حالة.

خروج 68 من المصابين

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

تسجيل 260 حالة جديدة

وأشار إلى تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 22 حالة جديدة.




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