بومبيو: لن نسمح لإيران استيراد الأسلحة التقليدية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، العمل على تعطيل قدرة إيران على استيراد الأسلحة التقليدية بحلول أكتوبر المقبل.





وقال وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي إن الطائرات الإيرانية تواصل نقل المقاتلين في الشرق الأوسط.





وأوضح بومبيو أنه خلال الأيام الماضية نقلت طائرات من إيران مواد مجهولة إلى فنزويلا.





وأعرب عن تعهده بأن بلاده لن تسمح لإيران بشراء أنظمة أسلحة تقليدية عندما يتم رفع حظر السلاح عنها، كما أكد أنهم سيعملون مع الأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران.





وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يستعد لطرح خطة "جهنمية" تلغي انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران، كجزء من خطة معقدة لزيادة الضغط على إيران.





وقالت الصحيفة إن بومبيو وضع هذه الخطة المعقدة كي تستطيع الولايات المتحدة، بوصفها عضوا أساسيا موقعا على الاتفاق النووي، تمديد حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي، أو تفعيل "آلية الزناد" (العقوبات التلقائية) لعودة عقوبات الأمم المتحدة.





وأفادت الصحيفة في تقرير لها، اﻷحد 26 أبريل، بأن بومبيو يجهز مشروع قانون لهذا الغرض يسمح للولايات المتحدة بالبقاء عضوا في الاتفاق النووي مع إيران الذي كان ترامب قد انسحب منه سابقا.