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رقم جديد مميز لمحمد صلاح في البريمير ليج

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

حقق النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، رقماً جديدا مميزاً في البريمير ليج.

 

وجاء صلاح في المركز الرابع، وفقا لإحصائية متوسط التهديف وفق عدد الدقائق، عبر تاريخ البريمرليج، بتسجيله هدف كل 92 دقيقة.

 

وذكر حساب "يو ستات" المختص بالإحصاءات عبر تويتر، أن صلاح يملك معدلاً ممتازاً في الدوري الإنجليزي، حيث يسجل كل 92 دقيقة، بالمقارنة مع اللاعبين الذين شاركوا في أكثر من 2000 دقيقة.

 

واحتل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو المركز الأول بهدف كل 85 دقيقة، ثم تيري هنري بهدف كل 86 دقيقة، وبعدهما جابرييل خيسوس ومحمد صلاح في المركزين الثالث والرابع.

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