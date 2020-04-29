Advertisements

عاصي الحلاني يطرح دعاء "أنت العليم" بمناسبة شهر رمضان المبارك

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:08 م
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
نور طلعت
طرحت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات دعاء ديني جديد للفنان عاصي الحلاني، حيث يحمل عنوان “أنت العليم” وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

دعاء"أنت العليم"من كلمات الشاعر الكبير نزار فرانسيس.
وروجت شركة"روتانا" للدعاء عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بل أعلنت عن طرح الدعاء عبر التطبيق الموسيقي الشهير"ديزر".

ولاقى الدعاء نجاح كبير من قبل رواد مواقع السوشيال ميديا.

في سياق آخر يعيش فارس الغناء عاصي الحلاني الحجر المنزلي مع زوجته وأولاده في بيروت، وينتظر انتهاء الوباء ‏كي يطرح ألبومه الجديد الذي انتهى من تسجيل كل أغنياته.‏

وفي حوار مع "العربية.نت"، كشف عاصي عن أبرز يومياته مع عائلته في الحجر المنزلي، ‏وقال إنه غير منزعج من إجراءات الحجر، لأنه في الأيام الطبيعية يفضّل البقاء في البيت ‏ويخصص وقتًا لعائلته رغم انشغالاته الفنية.‏

كما كشف كيف يقضي وقته هذه الأيام في ممارسة الرياضة والمطالعة وسماع الأخبار والعزف ‏على العود، وفي وقت آخر يبحث عن أشعار جديدة ومواضيع جديدة لأغنياته.‏
وعن أولاده لفت الحلاني إلى أنهم أصدقاؤه، متطرقًا إلى تجربة ابنته ماريتا بالتمثيل في رمضان ‏‏2020، مع الممثلين نادين نسيب نجيم وقصي خولي بأنه هذا خيارها ولم يتدخل به، وأشار إلى ‏أن ماريتا فتاة نشيطة وموهوبة.‏

كما تطرق الحلاني إلى ألبومه الذي سجل كل أغنياته لكنه ينتظر انتهاء أزمة فيروس كورونا ‏لإطلاقه، متمنيًا ألا تطول المدة وأن يعود الجميع لحياتهم الطبيعية.‏

أخبار تهمك

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 3 ساعات

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

بدلا من العوضي.. نشطاء يرشحون أشرف مهدي لتجسيد شخصية "هشام عشماوي" في مسلسل الاختيار

منذ 39 دقيقة

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على البطل الحقيقي الذي جسد دوره محمد إمام في الاختيار

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الإعلاميين" تمنع ظهور رامز جلال على أي شاشة تبث داخل مصر أو خارجها

منذ أقل من ساعة

الصين تهدي اقتصادية قناة السويس كاميرا حرارية لمواجهة كورونا (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تفاصيل ذبح مصري في الكويت

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:55 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

11:39 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة