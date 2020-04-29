عاصي الحلاني يطرح دعاء "أنت العليم" بمناسبة شهر رمضان المبارك



دعاء"أنت العليم"من كلمات الشاعر الكبير نزار فرانسيس.

وروجت شركة"روتانا" للدعاء عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بل أعلنت عن طرح الدعاء عبر التطبيق الموسيقي الشهير"ديزر".



ولاقى الدعاء نجاح كبير من قبل رواد مواقع السوشيال ميديا.



في سياق آخر يعيش فارس الغناء عاصي الحلاني الحجر المنزلي مع زوجته وأولاده في بيروت، وينتظر انتهاء الوباء ‏كي يطرح ألبومه الجديد الذي انتهى من تسجيل كل أغنياته.‏



وفي حوار مع "العربية.نت"، كشف عاصي عن أبرز يومياته مع عائلته في الحجر المنزلي، ‏وقال إنه غير منزعج من إجراءات الحجر، لأنه في الأيام الطبيعية يفضّل البقاء في البيت ‏ويخصص وقتًا لعائلته رغم انشغالاته الفنية.‏



كما كشف كيف يقضي وقته هذه الأيام في ممارسة الرياضة والمطالعة وسماع الأخبار والعزف ‏على العود، وفي وقت آخر يبحث عن أشعار جديدة ومواضيع جديدة لأغنياته.‏

وعن أولاده لفت الحلاني إلى أنهم أصدقاؤه، متطرقًا إلى تجربة ابنته ماريتا بالتمثيل في رمضان ‏‏2020، مع الممثلين نادين نسيب نجيم وقصي خولي بأنه هذا خيارها ولم يتدخل به، وأشار إلى ‏أن ماريتا فتاة نشيطة وموهوبة.‏



كما تطرق الحلاني إلى ألبومه الذي سجل كل أغنياته لكنه ينتظر انتهاء أزمة فيروس كورونا ‏لإطلاقه، متمنيًا ألا تطول المدة وأن يعود الجميع لحياتهم الطبيعية.‏





طرحت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات دعاء ديني جديد للفنان عاصي الحلاني، حيث يحمل عنوان “أنت العليم” وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.