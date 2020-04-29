12 نصيحة للتغذية السليمة خلال شهر رمضان (فيديو)

تتسبب التغذية السيئة في إيذاء الصحة البندية للكثيرين خلال شهر رمضان المبارك، ويجهل الكثيرون طرق التغذية الصحيحة في وجبات الإفطار والسحور، وكيفية تحقيق أقصى استفادة من فترات الصيام، وذلك لتقوية المناعة، وتحقيق أكبر فائدة من الوجبات الغذائية.





والغذاء الصحي والمتكامل، هو الذي يشتمل على أنواع الأطعمة المختلفة، لكي يحصل الصائم على جميع المركبات الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولتعويض ما يفقده الجسم خلال فترات العمل في الصباح.



وتقدم "الفجـر" 12 نصيحة لك، لتحقيق الاستفادة من الطعام في شهر رمضان، والابتعاد عن كل ما يضر صحتك في الشهر الكريم.

1- لا تأكل حتى الشبع لتجنب الإصابة بالتخمة.





2- مضغ الطعام جيدًا وعدم الإسراع في تناوله لتجنب مشاكل الهضم.





3- تناول وجبات خفيفة بين الإفطار والسحور كالمكسرات والفواكه والخشاف.





4- تأخير وجبة السحور لتفادي الشعور بالجوع أو العطش.





5- الإكثار من السوائل لتعويض ما تم فقدانه.





6- عدم الإكثار من تناول السكريات أو الأملاح في السحور.





7- الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه لأنها غنية بالمياه.





8- الحرص على تناول 2 – 3 لتر مياه بعيد عن السوائل.





9- الإقلال من تناول الأطعمة الدسمة.





10- عدم الإكثار في تناول حلوى الشهر الكريم.





11- ضرورة ممارسة أي نشاط خفيف بعد الإفطار بساعة لينشط الهضم.





12- ضرورة تناول السلطة لإمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن والألياف.