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قس بالمنيا يرسل كراتين رمضان للمرضى والطاقم الطبي بمستشفى ملوي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:07 م
بوابة الفجر
ماريان ناجي
في لفتة وطنية؛ قام القس موسي جرجس،كاهن كنيسة بمنطقة قبلى البلد في مدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، بارسال كراتين رمضان الي جميع المرضى والعمال والأمن وطاقم التمريض والأطباء والموظفين من الاقباط والمسلمين داخل مستشفى ملوى العام.

وحملت الكراتين رسالة قال فيها: "اخواتنا المسلمين رمضان كريم وشهر مبارك".

ومن جهة أخرى، وتتابع صفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك »نشر مؤشرات وزارة الصحة ومتابعتها لأعداد الأصابات والوفيات، بالأضافة إلى نشر استعدادات القوات المسلحة لمواجهة وباء كورونا وكانت كالآتى: تجهيز ٤٥ مستشفي عسكري من بينها ٢٢ مستشفي عزل بقدرة ١٢٢٠٠ سرير و١١٠٠ جهاز تنفس صناعي لاستقبال المدنيين والعسكريين، تجهيز ٤ مستشفيات عسكرية ميدانية من بينها وحدات متنقلة في نطاق الجيوش والمناطق العسكرية بطاقة ٥٠٢ سرير عزل وغرف عمليات وعناية مركزة لاستقبال المدنيين والعسكريين إذا تطلب الأمر بالإضافة لتجهيز ١٠٠٠ عربة إسعاف عسكري، تجهيز دور ونوادي القوات المسلحة على مستوى محافظات الجمهورية لتنفيذ إجراءات العزل الصحي حال تطلب الأمر.


بالإضافة إلى تطويع عدد من خطوط إنتاج مصانع القوات المسلحة لإنتاج ١٠٠ ألف ماسك طبي في اليوم مع الاحتفاظ بإحتياطي ٥ مليون ماسك طبي بالإضافة لإنتاج ١٠٠٠ بدلة واقية في اليوم لتصل لاحقا لإجمالي ٥٠ ألف بدلة واقية، وبالأضافة إيضا إلى أتمام جميع وحدات وتشكيلات وأفرع القوات المسلحة الرئيسية بجانب الوحدات الخاصة من قوات الصاعقة والمظلات استعداداتها وجاهزيتها الكاملة لتفعيل إجراءات السيطرة وتأمين المدن والطرق الرئيسية.


كانت لجنة سكرتارية المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني قد اجتمعت لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 ونشرت بيانا رسميا وهو كالآتى: في ظل استمرار الوباء والذي لا يزال يهدد مصر والعديد من دول العالم حتى الآن، وحيث إن الكنيسة هي جزء أساسيً من المجتمع، وتسعى دائمًا للحفاظ على جميع أفراده، وتؤمن أن النفس الواحدة لها قيمة غالية عند الله محب البشر، وانطلاقا من حرصها على سلامة الجميع وصحتهم وفي ظل خطورة إقامة أي تجمعات، قررت الكنيسة الآتي:


١- استمرار تعليق جميع الصلوات بالكنائس، بما فيها صلوات أسبوع الآلام المقدس، والتي تعتبر من أهم المناسبات الكنسية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وذلك لحين استقرار الأوضاع وانتهاء الأسباب الصحية التي دعت لذلك.


٢- تأجيل طقس إعداد زيت الميرون المقدس، الذي كان من المقرر إعداده خلال الأسبوع المقبل، وهو حدث كنسي له أهميته الكنسية والتاريخية والرعوية وهو الذي يقوم به قداسة البابا مع جميع الآباء مطارنة وأساقفة المجمع المقدس.


٣- التأكيد على أن تقتصر الجنازات على أسرة المنتقل فقط.


٤- إيقاف صلوات الأكاليل، لحين استقرار الأوضاع.


٥- استمرار الآباء الكهنة في متابعة العمل الرعوي للأسر ولا سيما الحالات الخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.


٦- تقديم تبرع مالي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قدره ٣ مليون جنيه لصندوق تحيا مصر وذلك للمساهمة في شراء أجهزة التنفس الصناعي.


٧- توجيه مشاغل الخياطة بالإيبارشيات للمساهمة في إعداد الملابس الطبية ومستلزماتها، التي تحتاجها الطواقم الصحية في عملها الوطني، الذي نقدره كثيرًا.


٨- استمرار مشاركة الكنائس في تقديم التوعية المستمرة لأبنائها، بالالتزام بتعليمات الأجهزة الصحية.


٩- مشاركة الكنائس القادرة في المساهمة في توفير المطهرات وأدوات التعقيم للأماكن المحتاجة.


١٠ - تناشد الكنيسة جميع المصريين باتباع تعليمات الوقاية والسلامة مع الالتزام بالبقاء في المنزل لمنع تفشي الوباء.

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