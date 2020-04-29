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كارتيرون يوضح موقفه من بقاء عبد الله جمعة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:01 م
عبد الله جمعة
عبد الله جمعة
الفجر الرياضي

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، فكرة رحيل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، وأصر على بقاءه في الموسم الجديد. 


وكشفت مصادر تمسك كارتيرون، باستمرار عبد الله جمعة في ظل الحاجة لجهوده الفنية في الفترة المقبلة، خصوصًا أنه يمكن الاستفادة منه في أكثر من مركز.


وكانت الفترة الماضية شهدت اتصالات من جانب فريق بيراميدز، في محاولة لضم اللاعب بين صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

 

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