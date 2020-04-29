إشادات عديدة من الجمهور ورواد السوشيال ميديا بمسلسل "سكر زيادة"

تلقى هاشتاج مسلسل "سكر زيادة" إشادات عديدة على نطاق واسع من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، كشفوا خلالها عن حرصهم الشديد لمتابعة أحداث المسلسل ، وأشادوا بأداء النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي ومعهما الفنانة الكبيرة سميحة أيوب والنجمة هالة فاخر ، بالاضافة إلى باقي فريق العمل وضيوف الشرف المشاركين عبر الحلقات .

وكان صناع عمل المسلسل قد أعلنوا عن الانتهاء من تصوير معظم المشاهد ، حيث لم يتبق سوى يومان فقط ، وينتهي تصوير جميع المشاهد ، ليصبح من أوائل المسلسلات التي ينتهي تصويرها خلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم .

وكانت الحلقات الاولى من العمل قد لاقت نجاحاً كبيراً ، حيث نالت إعجاب الجمهور والنقاد ، كما أثنى رواد السوشيال ميديا على أداء نجمات المسلسل نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة ايوب وهالة فاخر ، وباقي النجوم المشاركين في البطولة .

مسلسل "سكر زيادة"، مستوحى من المُسلسل الشهير "The golden girls"، وتجري أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معًا بعد تعرضهن لعملية نصب ، حيث تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان ، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.

المسلسل من إنتاج شركة الصباح للمنتج الكبير " صادق الصباح" ، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانة مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.