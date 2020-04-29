لليوم الـ 9.. كوريا الجنوبية تعلن عدم وجود إصابات بكورونا في سيئول

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي إصابة جديدة غير وافدة بفيروس كورونا في العاصمة سيئول، وذلك لليوم التاسع على التوالي.





وبلغ إجمالي الإصابات في سيئول 633 حتى الآن، فيما يتلقى 194 شخصا العلاج حاليا وتم تسجيل 437 حالة شفاء بشكل تام.





وأوضحت البيانات أن الإصابات الوافدة إلى العاصمة بلغت 254، وهي تمثل 40.1% من إجمالي الإصابات، مشيرة إلى أن جميع الحالات الثماني التي تم تأكيدها في المدينة بعد 20 أبريل هي حالات وافدة.





وأظهرت بيانات منفصلة نشرتها المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية أن كوريا الجنوبية سجلت الأربعاء 9 حالات، ليصل إجمالي حالات العدوى إلى 10.761 في عموم البلاد.





ويعتبر هذا اليوم الحادي عشر على التوالي الذي ظل فيه عدد الإصابات الجديدة عند 15 إصابة أو أقل، وهو أقل بكثير مقارنة بيوم 29 فبراير عندما وصلت ذروة الإصابات إلى 909.