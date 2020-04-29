البورصات الخليجية ترتفع بقيادة سعودية بنهاية التعاملات اليوم





ارتفعت البورصات الخليجية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة البورصة السعودية مع قفزة في أسعار النفط ، في حين لم يطرأ تغير يذكر على بورصتي الإمارات فيما قد تضطر بنوك لشطب ديون تتعلق بشركة إن.إم.سي هيلث.





وصعد خام برنت تسليم يونيو حزيران 4.6 بالمئة بما يعادل 95 سنتا إلى 21.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 1139 بتوقيت جرينتش، حيث جاءت زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة دون التوقعات وسط آمال لتحسن الطلب مع تحرك بعض الدول الأوروبية والمدن الأمريكية لتخفيف القيود.





وزاد المؤشر السعودي الرئيسي 1.5 بالمئة، مع صعود سهم مصرف الراجحي 2.7 بالمئة وجبل عمر للتنمية ستة بالمئة.





وأغلق سهم شركة النفط العملاقة أرامكو على ارتفاع 0.8 بالمئة.





وفي دبي، ارتفع المؤشر 0.3، حيث صعد سهم إعمار العقارية القيادي 1.1 بالمئة بينما قفز سهم إعمار للتطوير 4.1 بالمئة.





لكن بنك دبي الإسلامي نزل 0.8 بالمئة وله انكشاف بواقع 425 مليون دولار على شركة ان.ام.سي هيلث لإدارة المستشفيات.





ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مصرفية أن البنوك الإماراتية التي لها انكشاف على شركة الرعاية الصحية المكروبة قد تجنب مخصصات بين 25 و50 بالمئة من حجم دين الشركة الذي يتجاوز الملياري دولار.





وتخلى مؤشر بورصة أبوظبي عن مكاسبه المبكرة ليغلق مستقرا. وزاد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.4 بالمئة بينما نزل سهم بنك أبوظبي التجاري 0.5 بالمئة ويبلغ انكشافه على ان.ام.سي 981 مليون دولار.





وفي قطر، ارتفعت البورصة 1.2 بالمئة، وصعدت معظم الأسهم بما فيها البنك التجاري الذي أغلق على مكسب أربعة بالمئة.





لكن سهم قطر للتأمين هبط 1.1 بالمئة بعدما منيت بخسارة صافية 185 مليون ريال (50.82 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقارنة مع أرباح 266 مليون ريال قبل سنة.