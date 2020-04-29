فايلر يحسم مصير صالح جمعة بشكل نهائي

ما زالت قصة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مع القلعة الحمراء موضع جدال كبير في الشارع الرياضي الأهلاوي، خاصةً بعد توقف مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا.





الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف مايو المقبل، تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.





فايلر يحسم مصير صالح جمعة

من جانبه حسم المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مصير صالح جمعة صانع ألعاب الأحمر من البقاء مع الفريق خلال الموسم الجديد.





وصرح المدرب السويسري أنه لا يريد صالح جمعة مع الفريق في الموسم الجديد، بسبب عدم الحاجة الفنية له، كما شدد على أن رحيل الاعب عن الأهلي أمر لا يقبل النقاش.





وتمنى فايلر التوفيق لصالح جمعة مع فريقه المقبل حتى وإن كان الغريم التقليدي الزمالك في إشارة لغلق الباب أمام بقاء الاعب في الأهلي.



