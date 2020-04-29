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أرقام سالم الدوسري مع الهلال السعودي هذا الموسم

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
أكد سالم الدوسري نجم نادي الهلال منذ عدة أيام عن تلقيه عرض من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولم يكشف سالم الدوسري عن هوية النادي الذي قدم له العرض لضمه ولكنه أشار إلى أنه سيكشف عنه حينما تتقدم المفاوضات بين الطرفين قليلا.

ولا تعتبر هذه أول تجربة احتراف يخوضها سالم الدوسري في أوروبا فقد سبق له ولعب لصفوف نادي فياريال الإسباني في موسم 2018.

ويعتبر الدوسري واحد من نجوم الهلال المميزين بل ومن اللاعبين المميزين في الدوري السعودي الممتاز بالاضافه إلى تألقه الواضح هذا الموسم.

وقد شارك سالم الدوسري في 18 مباراة حتى الآن مع نادي الهلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين.

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