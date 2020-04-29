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بيتر ميمي يشيد بالمخرج المنفذ لمسلسل الاختيار

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:49 م
بيتر ميمي
بيتر ميمي
ولاء عبد الناصر



حرص المخرج بيتر ميمي على توجيه الشكر والتقدير للمخرج المنفذ خيرى سالم، الذى شارك معه في مسلسل الاختيار، للنجم أمير كرارة.


ونشر بيتر ميمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة جمعته ب "خيرى سالم"، وعلق قائلاً "لحظة تقدير، ده استاذ خيرى سالم مخرج منفذ مسلسل الاختيار، مخرج منفذ هو المسئول عن تنسيق كل تفاصيل المسلسل مواعيد التصوير و ترتيب الايام و تنسيق تحويل السيناريو الى اوردرات بعد التحضير اللى فيه عناصر المسلسل كلهم الخ".


وتابع "وهو فى نفس الوقت مخرج الوحدة التانية اللى كانت بتصور فى نفس الوقت اللى بصور فيه وأخرج مشاهد مهمة و حساسة بمنتهى الإحترافية والوعى والضمير وفعلا هيكون من أهم مخرجين مصر".


يذكر أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎

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