Advertisements

أبرز أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "فرصة تانية"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:58 م
فصة تانية
فصة تانية
نادين نجدي



_إنتحرت ريهام في بيت زياد، طلبوا لها الإسعاف وبقيت على قيد الحياة، ذهب كل من زياد ووالده لكي يسألو الدكتور عن حالتها، عندما طمأنهم تركو المستشفى.

_تحدث زياد مع شرين صديقة ملك، إتفق معها بأن تساعده للرجوع مرة آخرى لملك عن طريق إعادة المقابلة الشخصية للعمل في الشركة.

_علم والد ملك بأنها ذهبت إلى أختها مريم وهددها هي ووالدتها، بأن لا يكسرو كلمته مرة آخرى


_جمع زياد صور ملك، ولزقها في حيطة غرفته، أخبر والده أنه يوجد فرصة تانية، لكي يتعرف عن ملك وتعرفه من جديد، تحبه.

_ذهب زياد للتحدث مع والد ملك، في نفس اللحظة جاءت ملك من العمل، خبئ والد ملك زياد بحجرة السفرة، ذهبت ملك إليها حتى ترى التابليت الذي رجعت من العمل مبكراً، لكي تأخذه وتعود مرة آخرى، هنا إنتهت الحلقة الخامسة.

أخبار تهمك

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الإعلاميين" تمنع ظهور رامز جلال على أي شاشة تبث داخل مصر أو خارجها

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يحسم مصير صالح جمعة بشكل نهائي

منذ ساعة الا ربع

الصين تهدي اقتصادية قناة السويس كاميرا حرارية لمواجهة كورونا (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

وزير الأوقاف يكشف حقيقة فتح المساجد.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ ساعة و 9 دقيقة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:45 م

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

11:39 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

01:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة