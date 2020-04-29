Advertisements

طريقة عمل مشروب عرق السوس المنعش

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:49 م
بوابة الفجر
يعتبر مشروب العرق السوس من المشروبات الرمضانية المنعشة، التي يطلبها جسم الصائم، وله فوائد مذلة، ومن هنا نقدم لكم طريقة تحضيره بكل سهولة:

مقادير مشروب عرق السوس
٣٠٠ غ من عيدان عرق سوس المطحونة
ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم 
١٥ كوب ماء 

طريقة تحضير مشروب عرق السوس
- تحضير كيس من قماش الخام، ونضع فيه مسحوق عرق السوس.
- ننثر ملعقة كربونات الصوديوم فوق مسحوق عرق سوس.
- نربط الكيس ليصبح على شكل صرة .
- نضع الكيس في وعاء ونصب الماء فوقه .
- نتركه منقوع لمدة ٢٤ ساعة ونقلبه من حين لأخر ونصب من نفس الماء فوقه .
- في اليوم التالي يكون شراب عرق سوس جاهزاً.
- يقدم بارداً وبالهناء والشفاء.

أخبار تهمك

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ ساعة و 11 دقيقة

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الإعلاميين" تمنع ظهور رامز جلال على أي شاشة تبث داخل مصر أو خارجها

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

وزير الأوقاف يكشف حقيقة فتح المساجد.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يحسم مصير صالح جمعة بشكل نهائي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الصين تهدي اقتصادية قناة السويس كاميرا حرارية لمواجهة كورونا (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:45 م

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

11:39 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

01:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة