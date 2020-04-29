طريقة عمل مشروب عرق السوس المنعش

يعتبر مشروب العرق السوس من المشروبات الرمضانية المنعشة، التي يطلبها جسم الصائم، وله فوائد مذلة، ومن هنا نقدم لكم طريقة تحضيره بكل سهولة:





مقادير مشروب عرق السوس

٣٠٠ غ من عيدان عرق سوس المطحونة

ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم

١٥ كوب ماء





طريقة تحضير مشروب عرق السوس

- تحضير كيس من قماش الخام، ونضع فيه مسحوق عرق السوس.

- ننثر ملعقة كربونات الصوديوم فوق مسحوق عرق سوس.

- نربط الكيس ليصبح على شكل صرة .

- نضع الكيس في وعاء ونصب الماء فوقه .

- نتركه منقوع لمدة ٢٤ ساعة ونقلبه من حين لأخر ونصب من نفس الماء فوقه .

- في اليوم التالي يكون شراب عرق سوس جاهزاً.

- يقدم بارداً وبالهناء والشفاء.