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طريقة عمل مشروب عرق السوس المنعش
الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:49 م
يعتبر مشروب العرق السوس من المشروبات الرمضانية المنعشة، التي يطلبها جسم الصائم، وله فوائد مذلة، ومن هنا نقدم لكم طريقة تحضيره بكل سهولة:
مقادير مشروب عرق السوس
٣٠٠ غ من عيدان عرق سوس المطحونة
ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم
١٥ كوب ماء
طريقة تحضير مشروب عرق السوس
- تحضير كيس من قماش الخام، ونضع فيه مسحوق عرق السوس.
- ننثر ملعقة كربونات الصوديوم فوق مسحوق عرق سوس.
- نربط الكيس ليصبح على شكل صرة .
- نضع الكيس في وعاء ونصب الماء فوقه .
- نتركه منقوع لمدة ٢٤ ساعة ونقلبه من حين لأخر ونصب من نفس الماء فوقه .
- في اليوم التالي يكون شراب عرق سوس جاهزاً.
- يقدم بارداً وبالهناء والشفاء.