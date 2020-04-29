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تعرف على موعد الحلقة السادسة من "الاختيار" لأمير كرارة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:02 م
الاختيار
الاختيار
ولاء عبد الناصر
انتهت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار"، والذى يتناول قصة الشهيد البطل أحمد منسى، مشهد اعتراف الإرهابى هشام عشماوى باستهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم.


قصة الاختيار:

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار:

مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

موعد الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار:

وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما



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