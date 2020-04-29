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طرق تحضير مشروب قمر الدين على مائدة الإفطار

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:53 م
بوابة الفجر
يحرص الصائمون في رمضان على إعداد مشروب قمر الدين ليتناولوه على مائدة الإفطار، حيث يعتبر من المشروبات الرمضانية المميزة ولسهولة الحصول على مشروب قمر الدين منعش ولذيذ اتبعوا المقادير التالية:

مقادير مشروب قمر الدين 
4 شرائح قمر الدين
5 اكواب ماء
1/4 كوب سكر
1/4 كوب عصير ليمون
ملعقة ماء زهر

طريقة تحضير مشروب قمر الدين 

1- تقطع شرائح قمر الدين الى قطع صغيرة وتوضع بالماء الفاتر 6 ساعات

2- نضيف اكواب الماء الى قطع الشرائح وتوضع في الخلاط الكهربائي مع السكر وماء الزهر للحصول على عصير ناعم

3- يصفى العصير ويضاف عصير الليمون وماء زهر ويخلط جيدا، ويقدم باردا

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