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طرق تحضير مشروب قمر الدين على مائدة الإفطار
الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:53 م
يحرص الصائمون في رمضان على إعداد مشروب قمر الدين ليتناولوه على مائدة الإفطار، حيث يعتبر من المشروبات الرمضانية المميزة ولسهولة الحصول على مشروب قمر الدين منعش ولذيذ اتبعوا المقادير التالية:
مقادير مشروب قمر الدين
4 شرائح قمر الدين
5 اكواب ماء
1/4 كوب سكر
1/4 كوب عصير ليمون
ملعقة ماء زهر
طريقة تحضير مشروب قمر الدين
1- تقطع شرائح قمر الدين الى قطع صغيرة وتوضع بالماء الفاتر 6 ساعات
2- نضيف اكواب الماء الى قطع الشرائح وتوضع في الخلاط الكهربائي مع السكر وماء الزهر للحصول على عصير ناعم
3- يصفى العصير ويضاف عصير الليمون وماء زهر ويخلط جيدا، ويقدم باردا