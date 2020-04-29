Advertisements

هيثم شاكر يتخلى عن أماني كمال من أجل منه فضالي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:05 م
حب عمري
حب عمري
نور طلعت

هيثم شاكر يتخلى عن أماني كمال من أجل منه فضالي

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل"حب عمري" للفنان هيثم شاكر أحداث مثيرة أبرزها هو ترك هيثم العمل في شركة الممثلة أماني كمال، ليبدء العمل مع الفنانة منه فضالي.
والفنان ميدو عادل بشركتهم.

كما شهدت أحداث المسلسل رفض هيثم لمساعدة منه فضالي، بإعطائه مبلغ قدره 10 آلاف، ليسترجعهم إلى أماني كمال حتى تتنازل له عن"وصل الأمانة".

مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.

"حب عمري" من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة حب كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.

أخبار تهمك

وزير الأوقاف يكشف حقيقة فتح المساجد.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الإعلاميين" تمنع ظهور رامز جلال على أي شاشة تبث داخل مصر أو خارجها

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يحسم مصير صالح جمعة بشكل نهائي

منذ ساعة الا ربع

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ ساعة و 9 دقيقة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الصين تهدي اقتصادية قناة السويس كاميرا حرارية لمواجهة كورونا (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 5 ساعات

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 16 ساعة

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:45 م

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

11:39 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

01:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة