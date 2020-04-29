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هيثم شاكر يتخلى عن أماني كمال من أجل منه فضالي



شهدت الحلقة السادسة من مسلسل"حب عمري" للفنان هيثم شاكر أحداث مثيرة أبرزها هو ترك هيثم العمل في شركة الممثلة أماني كمال، ليبدء العمل مع الفنانة منه فضالي.

والفنان ميدو عادل بشركتهم.



كما شهدت أحداث المسلسل رفض هيثم لمساعدة منه فضالي، بإعطائه مبلغ قدره 10 آلاف، ليسترجعهم إلى أماني كمال حتى تتنازل له عن"وصل الأمانة".



مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.



"حب عمري" من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.



وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة حب كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.

