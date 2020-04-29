مفاجأة.. أكرم توفيق خارج حسابات فايلر في الموسم الجديد

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدم إعادة لاعب وسط الفريق أكرم توفيق والمعار إلى فريق الجونة، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخرج أكرم توفيق، من حسابات فايلر المدير الفني للمارد الأحمر، في ظل عدم حاجاته لجهوده الفنية في صفوف الفريق بناء على رغبة مدرب القلعة الحمراء.

وجاء قرار فايلر عكس ما أثير خلال الفترة الماضية، بتداول أنباء تفيد اقتراب عودة اللاعب إلى القلعة الحمراء من جديد، وذلك بعد تألقه مع الجونة خلال الفترة الماضية ولتعويض رحيل حسام عاشور عن الأهلي.





يذكر أن أكرم توفيق انضم للمارد الأحمر في صيف 2016، قادمًا من نادي إنبي، وكان من أصغر اللاعبين سنًا في قائمة الأهلي مما يضعه في خانة اللاعبين الذين يشكلون مستقبل الفريق، وأعير إلى نادي الجونة مع بداية موسم 2018/2019.





وكانت تشير جميع التوقعات إلى عودة أكرم مرة أخرى لصفوف القلعة الحمراء، ولكن كان لـ فايلر المدير الفني للفريق رأي آخر، في ظل رؤيته بعدم حاجة الفريق لجهوده الفنية خلال الفترة المقبلة.