"يقوي المناعة".. ما لا تعرفه عن فوائد عرق السوس المذهلة

عرق السوس، هو نبات ينمو في أوروبا وآسيا، وبعض الأنواع منه تنمو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتستخدم جذوره في صنع الشاي، ومشروب عرق السوس مثلما له أضرار له العديد من الفوائد المذهلة؛ حيث يحرص الصائمون في رمضان على الإفطار على مشروب عرق السوس ولكن يجب الحرص على عدم الإفراط في تناوله، ومن فوائده ما يلي:





- يعمل على علاج التهابات الحلق وتهدئة السعال.

- يعمل على تقوية وحماية الجهاز المناعي.

- العرق سوس يعتبر مسكن فعال للألم ومضاد للتشنجات العضلية والالتهابات.

- يساعد في حماية الغدة الكظرية ومحاربة الخلايا السرطانية.