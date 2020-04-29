"محمد رمضان لدور أخناتون".. زاهي حواس يرشح الفنانين لأدوار الملوك

دائمًا ما تطل علينا المسلسلات التاريخية ما بين الحين والآخر، حيث تمتلك مصر تراثًا حضاريًا لا ينفذ، به مئات الحكايات التاريخية المتميزة، والتي تصلح كل حكاية منها فيلمًا أو حلقات تليفزيونية متتالية.





وكان لـ"الفجر" لقاء مع الدكتور زاهي حواس حيث سألته لو كنت مخرجًا لأحد الأفلام التاريخية المصرية القديمة فمن ترشح لآداء أدوار ملوك وملكات مصر، وكانت إجاباته كالتالي:





لا أحد مناسب لشخصية توت عنخ آمون

وقال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات الأشهر، إن الشخصيات المصرية القديمة شخصيات معقدة، وأدائها صعب لأن كل المعلومات عن تلك الشخصيات لم تتوافر لنا بكثرة، فمثلًا شخصية مثل الملك توت عنخ آمون، هذا الصبي الملك الذي قاسى وعانى أشد المعناة في حياته، لا أجد ممثلًا شابًا أو صغير السن يصلح لآداء مثل هذه الشخصية.





نور الشريف للملك خوفو

وعن الملك خوفو قال حواس، إن هذا الرجل صاحب الشخصية القوية، والذي أسس لمشروع قومي عظيم بقي ليكن إحدى عجائب الدنيا السبع، كان الوحيد الذي يصلح في رأيي لآداء مثل هذه الشخصية هو الفنان الراحل نور الشريف، وبعد وفاته لا أجد من يستطيع القيام بهذه المهمة، وتجسيد هذه الشخصية المعقدة التي استطاعت إنجاز عمل لا زلنا نقف أمامه عاجزين إلى الآن.





محمد رمضان لرمسيس الثاني وأخناتون

ثم كانت المفاجأة حيث رشح الدكتور زاهي حواس الفنان محمد رمضان لأداء شخصية الملك رمسيس الثاني، وقال رمضان مؤهل لأداء هذا الدور، كما أنه يستطيع أن يؤدي شخصية الملك أخناتون فهناك بعض الشبه، كما أن شخصية محمد رمضان وأداؤه يتناسب مع الملكين.





سوسن بدر لـ نفرتيتي

ولما جاء دور الملكة نفرتيتي قال الدكتور زاهي حواس، أرشح الفنانة سوسن بدر، فهي مناسبة تمامًا لهذه الشخصية، فهي تمتلك ملامح فرعونية صرفة، وسوف تؤدي الشخصية بشكل عبقري.





أنجلينا جولي وهنا وحلا شيحا لـ كليوباترا