آمنة نصير توضح ضوابط تعدد الزوجات (فيديو)

قالت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، إن تعدد الزوجات له ضوابط وشروط، وليس منفلتًا كما يتوهم البعض، حيث أشارت إلى أن التعدد استثناء والأصل في الزواج هو الزوجة الواحدة.





وأضافت "نصير"، خلال لقائها ببرنامج "نور النبي"، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر فضائية "صدى البلد": "تعود أسباب تعدد الزوجات للحروب التي قللت من نسبة الرجال للنساء، بالإضافة إلى أن هناك رجل يريد أن تكون زوجتان له ويستطيع أن يعدل ويقدر بينهما، وهذا شرطًا أساسيًا لوجوب تعدد الزوجات.





وتابعت: "إذا خشي العبد ربه وإذا خشي ضوابط هذا التشريع لن يُقبل على التعدد إلا للضرورة الشديدة مثل العقم على سبيل المثال وهو أن تكون الزوجة لا تنجب وقتها قد يلجأ الزوج للزيجة الثانية أملًا بأن يرزقه الله بالأبناء منها".





واختتمت: "إذا كانت أيضًا الزوجة لا تنجب وزوجها أقبل على الزيجة الثانية لن يكون هناك ظلمًا لها طالما أن هذا الزوج لا يهينها ويحسن معاملتها ويعدل بينها وبين الثانية".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.



