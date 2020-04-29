فيلم "فتاة المصنع" كان نقطة فاصلة في حياتها ومحمد خان صاحب الفضل عليها..مالا تعرفه عن ياسمين رئيس

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بدأت الفنانة ياسمين رئيس بالدخول في عالم الفن والتمثيل وهي ال14 من عمرها، وافتتحت مسيرتها بدورها في مسلسل "عرض خاص" عام 2010.



وأدى دورها الرائع في هذا المسلسل إلى التطرق غلى عدد من الأعمال أبرزها مشاركتها مع الفنان أحمد حلمي في فيلم "إكس لارج"،"واحد صحيح"، "المصلحة".



وجاءت مشاركتها في فيلم "فتاة المصنع" نقطة فاصلة في حياتها حيث اشتهرت من خلاله ولمعت فيه وحازت على أكثر من أربع جوائز بسبب دورها اللامع بهذا الفيلم كمان وعدها المخرج محمد خان الذي أعطاها دور البطولة في هذا الفيلم واختارها له.



حصلت "رئيس" على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان دبي السينمائي،وجائزة نساء التمثيل في المهرجان القومي الثامن للسينما المصرية وغيرها.



شاركت ياسمين رئيس في عدد كبير من الأعمال وكانت أبرزها مع الفنان أحمد حلمي حيث شاركته في فيلم"صنع في مصر" للمخرج عمرو سلامة، ونالت دور البطولة أيضا مع الفنان آسر ياسين في فيلم "من ضهر راجل" و"بلاش تبوسني" للمخرج أحمد عامر.