إمساكية سادس يوم رمضان.. تعرف على موعد أذان المغرب ودعاء الصائم قبل الإفطار





ننشر إمساكية اليوم السادس من شهر رمضان الكريم لعام 1441، حيث يبحث المسلمين عن موعد أذان المغرب، ودعاء الصائم المستحب قوله قبل الإفطار في اليوم السادس من رمضان المبارك.





وننشر موعد أذان مغرب اليوم السادس من شهر رمضان المبارك، وذلك في محافظة القاهرة، على أن يراعي المقيمون خارج المحافظة فروق التوقيت، كما حددت الإمساكية موعد إفطار سادس أيام رمضان ليبدأ أذان المغرب 6.39 مساء، وأذان العشاء والتراويح 8:06 مساءً.





ويصل عدد ساعات الصوم في اليوم الخامس من أيام شهر رمضان المعظم لحوالى 15 ساعة و30 دقيقة.





وعن دعاء الصائم قبل الإفطار، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار قوله (صلى الله عليه وسلم): (ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله)، نظرا لأن هذا الوقت من الأوقات المباركة لاستجابة الدعاء.