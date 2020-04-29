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15 % تراجع في الطلب العالمي علي الشحن الجوي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:14 م
الشحن الجوي
الشحن الجوي
ذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن الطلب العالمي علي الشحن الجوي أنخفض بنسبة 15,2 % للأسواق الدولية كما تقلصت السعة العالمية مقاسة بأطنان الشحن بنسبة 22,7 % في شهر مارس الماضي مقارنة بالعام الماضي.

وقال بريان بيرس كبير الاقتصاديين في الاياتا في عرض قدمه للمنظمة عن أداء الشجن الجوي خلال شهر مارس الماضي, أن هناك نقصا حادا في سعة الشحن الجوي وأننا في الوقت الحاضر ليس لدينا القدرة الكافية لتلبية الطلب المتبقي على الشحن الجوي فقد انخفضت الأحجام بأكثر من 15 % وتراجعت بنحو 23% ولهذا يجب معالجة الفجوة بسرعة لأن الإمدادات الحيوية يجب أن تصل إلى حيث تشتد الحاجة إليها.

وأوضح أن هناك طلبات مضاعفة على شحنات الأدوية التي تعتبر حاسمة لأزمة أدضةؤ 19 نظرا لأن معظم أسطول الركاب لا يعمل وتبذل شركات الطيران قصارى جهدها لتلبية الطلب من خلال إضافة خدمات الشحن بما في ذلك تكييف طائرات الركاب مع جميع أنواع البضائع لكن تصاعد هذه العمليات الخاصة لا يزال يواجه عقبات بيروقراطية .

وقد شهدت شركات طيران آسيا والمحيط الهادئ انخفاض الطلب على الشحن الجوي الدولي بنسبة 15.9% في مارس 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي كما انخفض الطلب على البضائع بنسبة 3.0% مقارنة بشهر فبراير 2020 إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في الربع الثالث من عام 2013. وانخفضت القدرة الدولية بنسبة 27.8% .

وأفادت شركات النقل في أمريكا الشمالية بحدوث انخفاض في الطلب الدولي علي الشحن الجوي بنسبة 13.3% سنويا في مارس وهو ما يزيد عن ضعف الانخفاض في فبراير الذي بلغ 6.1% وتأثرت أحجام البضائع على الممر التجاري بين أوروبا وأمريكا الشمالية بنسبة 22 % وهو أكبر انخفاض علي أساس سنوي .

وأفادت شركات النقل الأوروبية عن انخفاض سنوي بنسبة 18.8 % في أحجام البضائع الدولية في مارس وهو أكثر حدة من نتائج فبراير الذي بلغ 5.2 % وانخفض الطلب داخل أوروبا بنسبة 32.6% على أساس سنوي بسبب عمليات الإغلاق واسعة النطاق في قطاع التصنيع عبر المنطقة كما سجلت أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا أكبر انخفاضات هذا الشهر وانخفضت القدرة الدولية بنسبة 27.6%.

سجلت شركات النقل في الشرق الأوسط انخفاضا بنسبة 14.1% على أساس سنوي بعد النمو بنسبة 4.3% في شهر فبراير.

وسجلت شركات النقل في أمريكا اللاتينية أكبر انخفاض فقد انخفض الطلب العالمي بنسبة 19.3% على أساس سنوي فيما كانت الخطوط الجوية الإفريقية أقل تأثرا بالتعطل في مارس وشهدت نموا بنسبة 1.2% بعد النتائج السنوية الإيجابية في شهري يناير وفبراير وكانت سوق إفريقيا وآسيا هي الممر التجاري الوحيد الذي استمر في تحقيق النمو في مارس حيث ارتفعت الأحجام بنسبة 10% تقريبا على أساس سنوي .

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الطلب العالمي الشحن الجوي الاتحاد الدولي للنقل الجوي

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