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أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بصورة من "مسلسل الإختيار"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:40 م
أحمد العوضي
أحمد العوضي
سيدةصادق
أحمد العوضي يفاجئ جمهورة بصورة له من "مسلسل الإختيار"

نشر الفنان أحمد العوضي صورة له على حسابة الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"

وكانت الصورة من مشهد "للعوضي" في مسلسل الإختيار، حيث أنه يجسد دور "الإرهابي هشام العشماوي" ، وظهر في الصورة مرتدياً قميص كاروهات، ولدية لحية"


وتدور قصة مسلسل" الإختيار" عن أحداث حقيقية حول الوفاء والخيانة، حيث يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين مربع البرث فى مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

ومسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى ومن إنتاج سينرجى


ويعرض مسلسل الاختيار والذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة مجسدًا شخصية الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، قائد كتيبة صاعقة 103 والذي استشهد هو وزملائه في واقعة "البرث" الشهيرة في 2017، على قناة "أون إي" في الـ8:45 بتوقيت القاهرة، وتذاع في الـ4 صباحًا والـ9 صباحًا.


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