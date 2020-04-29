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بعد قليل.. حلقة جديدة من برنامج "رامز مجنون رسمي"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:23 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
تحل حلقة ججديدة من برنامج "رامز مجنون رسمي" وهي الحلقة السادسة، والذي يستضيف فيها رامز جلال الفنانة ياسمين رئيس.

ويتنظر الجمهور حلقة برنامج "رامز مجنون رسمي" كل يوم من أيام الشهر الكريم، ويتشوق لمعرفة الضيف، وتدور فكرة برنامج رامز جلال هذا العام بشكل مختلف حيث يقوم بمواجهة الضيف وجها لوجه بدون "ماسك" او حائل يفصل بينه وبين الضيف.

برنامج "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنان رامز جلال ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء طوال شهر رمضان الكريم

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