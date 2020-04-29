دعاء اليوم السادس من رمضان 2020: "اللهم لا تخذلني لترك معاصيك"

ننشر لكم في السطور التالية دعاء اليوم السادس من شهر رمضان المبارك لعام 2020، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم " قد جاءكم شهر مبارك، افترض عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغلّ فيه الشياطين".





وعن دعاء اليوم السادس من رمضان 2020، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صل الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ لَا تَخْذُلْنِي لِتَعَرُّضِ مَعَاصِيكَ، وَأَعِذْنِي مِنْ سِيَاطِ نَقِمَتِكَ وَ مَهَاوِيكَ‏، وَ أَجِرْنِي مِنْ مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، بِمَنِّكَ وَ أَيَادِيكَ يَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ”.





ويعتبر شهر رمضان الكريم من نِعَم الله العظيمة على العبد المسلم؛ لأن رمضان من مواسم الخير، الذي تُفتح فيه أبواب الجنان، وتُغلق فيه أبواب النيران، وهو شهر القرآن الكريم.