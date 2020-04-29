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تساؤلات برلمانية ببريطانيا حول نشاط الإخوان في ظل كورونا (فيديو)

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:18 م
البرلمان البريطاني
البرلمان البريطاني
الفجر

طالب النائب عن حزب المحافظين في البرلمان البريطاني أندرو روزينديل، الحكومة البريطانية بالإجابة عن تساؤلات بشأن تزايد أنشطة تنظيم الإخوان في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتحدث "روزينديل" عن المخاوف من استفادة التنظيم من جائحة فيروس كورونا لتوسيع نفوذه في دول العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، وفقاً لما نقلته منصة "مداد نيوز".

ووجه تساؤلا إلى وزيرة الداخلية البريطانية عن التقييم، الذي أجرته بشأن زيادة نشاط تنظيم الإخوان في البلاد في ظل الانشغال بمكافحة كورونا، كما وجه السؤال إلى وزير الخارجية، وطالب بإجراء تقييم لـ"أثر الانكماش الاقتصادي العالمي" على مستوى أنشطة التجنيد، التي يقوم بها التنظيم في الخارج.

ويتعين على وزارتي الداخلية والخارجية البريطانيتين الإجابة عن أسئلة النائب في غضون 7 أيام النائب البريطاني، وحذر "روزينديل" في 2014 من تنامي نشاط تنظيم الإخوان في بريطانيا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,163 مليون إصابة، بينهم أكثر من 219 ألف حالة وفاة، وأكثر من 976 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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