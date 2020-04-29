تساؤلات برلمانية ببريطانيا حول نشاط الإخوان في ظل كورونا (فيديو)





طالب النائب عن حزب المحافظين في البرلمان البريطاني أندرو روزينديل، الحكومة البريطانية بالإجابة عن تساؤلات بشأن تزايد أنشطة تنظيم الإخوان في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وتحدث " روزينديل" عن المخاوف من استفادة التنظيم من جائحة فيروس كورونا لتوسيع نفوذه في دول العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، وفقاً لما نقلته منصة "مداد نيوز".





ووجه تساؤلا إلى وزيرة الداخلية البريطانية عن التقييم، الذي أجرته بشأن زيادة نشاط تنظيم الإخوان في البلاد في ظل الانشغال بمكافحة كورونا، كما وجه السؤال إلى وزير الخارجية، وطالب بإجراء تقييم لـ"أثر الانكماش الاقتصادي العالمي" على مستوى أنشطة التجنيد، التي يقوم بها التنظيم في الخارج.





ويتعين على وزارتي الداخلية والخارجية البريطانيتين الإجابة عن أسئلة النائب في غضون 7 أيام النائب البريطاني، وحذر "روزينديل" في 2014 من تنامي نشاط تنظيم الإخوان في بريطانيا.



