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تصدر الفنانة ياسمين رئيس تريند "تويتر" قبل انتهاء حلقتها مع رامز جلال

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:51 م
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
مي مرسي
تصدرت الفنانة ياسمين رئيس تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذالك قبل انتهاء الحلقة السادسة من برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة "mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.

واستضاف الفنان رامز جلال خمس نجوم في الحلقات الخمس السابقة كانت أولهم الفنانة غادة عادل والحلقة الثانية باستضافة لاعب النادي الأهلي علي معلول والحلقة الثالثة الفنان ياسمين صبري والخلقة الرابعة الفنانة أمينة خليل وأخيرا الخامسة كانت باستضافة الفنان الكوميدي السعودي حسن عسيري.

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