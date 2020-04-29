فريدة سيف النصر: لست ممثلة إغراء.. وابني شايلني فوق راسه

تصدرت الفنانة فريدة سيف النصر، اليوم الأربعاء الموافق الـ29 من أبريل 2020 "ترند" محرك البحث الأشهر جوجل، بعد ظهورها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة".





فريدة سيف النصر





ونفت فريدة سيف النصر تعمدها القيام بأدوار الإغراء، أو تقديمها مشاهد ساخنة تحوي قبلات أو ما شابه، خلال مشوارها الفني.





فريدة سيف النصر وعمليات التجميل





وقالت فريدة سيف النصر إنها لم تجر أية عمليات تجميل، وإن شكلها وهيئتها توحى للإغراء ولكنها لم تقدم مشاهد بها أى إغراء، وذلك بتصريحاته خلال البرنامج.





فريدة سيف النصر وابنها





وعن خلافاتها مع ابنها، أكدت فريدة سيف النصر على أن علاقتها بابنها جيدة جدًا ولا صحة لما يتم تداوله بشأن تبرؤ ابنها منها قائلةً: "ابنى شايلنى فوق رأسه وبالنسبة للمشاهد الجريئة فى أفلامى عارف إنها تمثيل، لتنفي وجود خلاف بينهما.

أزمات في حياة فريدة سيف النصر





ومرت فريدة سيف النصر بالعديد من الأزمات فى مشوارها الفنى بسبب زواجها من رجل متزوج، لذلك نصحت السيدات بعدم الزواج من رجل متزوج، حسبما قالت خلال فقرة إيجابى ولا سلبي،

فريدة سيف النصر وليلى علوي





وأعربت الفنانة فريدة سيف النصر عن إعجابها بالنجمة ليلى علوى واصفة إياها بالنقاء، مبينةً حبها الشديد لها في الأدوار الرومانسية التي تقوم بها.





فريدة سيف النصر وسهير رمزي





وتابعت فريدة سيف النصر : "وعن سهير رمزى قالت هنومة جميلة وعفاف شعيب هاجمتنى بعد خلعى للحجاب وهجومها كان لسبب تدينها الزائد، وقالت يا أبيض يا أسود ولو الفن حرام متمثلش، بينما شهيرة دائماً شخص فى حاله، كما كشفت فريده عن أكثر شئ تخاف منه وهو الموت، وعدم رؤيتها لأولادها مرة ثانية ووالدتها".

فريدة سيف النصر والنجم الذي قام بضربها





ورفضت فريدة سيف النصر الإفصاح عن اسم الممثل الذي تعرض لها بالضرب في وجود ابنها لرفضها التواجد معه فى فيلم سينمائى تصف فيه مفاتن جسمها بشكل غير لائق.







