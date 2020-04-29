ردا على الدعوى القضائية.. جامعة عين شمس تؤكد إنهاء خدمة أرملة "العشماوي"

أكدت جامعة عين شمس، برئاسة الأستاذ الدكتور محمود المتيني، أن مجلس كلية البنات قد قرر في جلسته بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٩ إنهاء خدمة نسرين حسين سيد علي المدرس المساعد بقسم اللغة العربية، وذلك ردا على ما تداولته عدد من وسائل الإعلام بشأن رفع أحد المحامين دعوى قضائية ضد رئيس جامعة عين شمس لامتناعه عن إنهاء خدمة أرملة الإرهابي هشام عشماوي.





ووافق الأستاذ الدكتور رئيس جامعة عين شمس في ٢٢ أبريل ٢٠١٩ على إنهاء خدمتها اعتبارا من ١ سبتمبر ٢٠١٨ (التاريخ التالي لانتهاء إجازة رعاية الطفل) وذلك لانقطاعها عن العمل بدون إذن رغم إنذارها.





وأكدت جامعة عين شمس، التزامها الكامل بتطبيق نصوص قانون تنظيم الجامعات وباللوائح المنظمة لعمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.





وكما تؤكد الجامعة احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ كافة سبل حق الرد للتصدي لمثل هذه المعلومات العارية تماما عن الصحة لما تسببه من إثارة البلبلة بين الرأي العام المصري.





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