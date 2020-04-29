تعرف على الضحية السادسة في برنامج "رامز مجنون رسمي"

Advertisements

بدأت الحلقة السادسة من برنامج "رامز مجنون رسمي باستضافة الفنانة ياسمين رئيس،ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.





واستضاف الفنان رامز جلال خمس نجوم في الحلقات الخمس السابقة كانت أولهم الفنانة غادة عادل والحلقة الثانية باستضافة لاعب النادي الأهلي علي معلول والحلقة الثالثة الفنان ياسمين صبري والخلقة الرابعة الفنانة أمينة خليل وأخيرا الخامسة كانت باستضافة الفنان الكوميدي السعودي حسن عسيري





