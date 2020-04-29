خلال نهار رمضان.. سقوط روسية و3 أشخاص خلال ممارستهم الرذيلة بالتجمع

سقطت في قبضة الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فتاة روسية خلال ممارستها الرذيلة مع 3 أشخاص مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة بمنطقة التجمع الأول.





وتبين أنها تستدرج راغبي المتعة الحرام عن طريق الإنترنت، وبتفتيش الشقة عثر على مبالغ مالية وخمور وأدوات جنسية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





وبداية الواقعة تعود بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد سمير مجدي مفتش قطاع القاهرة الجديدة مفادةه تمكن ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط 3 شباب أثناء دخولهم شقة لسيدة أجنبية بمنطقة الرحاب لممارسة الرزيلة معاها، مقابل 3 آلاف جنية في الساعة.





وعلى الفور تم مداهمة الشقة وألقي القبض على السيدة وتبين أنها تحمل الجنسية الروسية وعمرها 24 سنة.





وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.





بعد تقديم بلاغ ضده.. قرار عاجل من النائب العام بشأن "محمد رمضان"





كلف النائب العام المستشار حمادة الصاوي، مكتبه الفني بفحص البلاغ المقدم من سمير صبري المحامي، ضد الممثل محمد رمضان لظهوره وسط تجمعات مع فريق عمل مسلسله الجديد البرنس في ظل الظروف العصيبة التي يشهدها العالم من جراء جائحة فيروس (كورونا) المستجد وما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وقائية صارمة للحد من انتشاره ، وما يقوم به أبناء الجيش الأبيض من أطباء وممرضين من تضحيات للحد من انتشار هذا الفيروس.





وجاء قرار النائب العام تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال البلاغ والمشكو في حقه في حالة وجود إتهام ضد المشكو في حاله وجد من قبل مكتب النائب العام.





كان مقدم البلاغ ذكر أنه خرج علينا المبلغ ضده عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) بفيديو ظهر فيه وسط تجمع كبير من فريق عمل مسلسله الجديد ( البرنس ) الذي بلغ عددهم أكثر من 100 شخص للاحتفال بانتهاء تصوير المسلسل سالف الذكر متجاهلًا في ذلك الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار فيروس كرونا المستجد والتي من أهمها منع التجمعات ووجود مسافات تباعد أمنه بين الأشخاص هذا بالإضافة إلي عدم ارتداء كل من ظهر في ذلك الفيديو وسط هذا الحشد للكمامات الواقية.





الأمر الذي يؤكد معه أن ما فعله المبلغ ضده بالفيديو سالف الذكر يعد تقليلًا من أهمية الإجراءات المبذولة من قبل الدولة المصرية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.