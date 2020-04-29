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أحمد الفيشاوي مع الثلاثي "شيكو وهشام وفهمي من فيلم "ورقة شفرة"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:43 م
شيكو وهشام وفهمي والفيشاوي
شيكو وهشام وفهمي والفيشاوي
سيدة صادق
أحمد الفيشاوي يستعيد الزكري ويشارك جمهورة صورة مع الثلاثي "شيكو وهشام وفهمي من فيلم "ورقة شفرة"

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة من فيلم "ورقة شفرة "وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"

وكانت الصورة تضم الفنان أحمد الفيشاوي وأحمد فهمي و شيكو، وهشام ماجد " وهم أبطال فيلم" ورقة شفرة" .

وعلق "الفيشاوي" أول فيلم للثلاثي مع إكرامي في فيلم ورقه شفرة"، حيث أن أحمد الفيشاوي كان يقوم بدور"إكرامي" في فيلم ورقة شفرة.

ويذكر ان ورقة شفرة فيلم كوميدي مصري من إنتاج سنة 2008 ،بطولة أحمد فهمي، شيكو، هشام ماجد، فرح يوسف، سمية الجوينى، قصة أحمد فهمي وهشام ماجد ومن إخراج أمير رمسيس، يتحدث عن شباب مصري يهوى اللهو ولا يهتم بالدراسة، أحدهم يعثر على رسالة - تركها له جده عالم الآثار- تحدد مكان كنز، فيقرر الثلاثة خوض المغامرة فتلاحقهم عصابة تمت تاجيرهم من إسرائيل تبحث هي الأخرى عن الكنز.




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