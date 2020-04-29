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"كلونية الفن عطر الدراما"..رامز جلال بمقدمة تشويقية لياسمين رئيس

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:40 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
حلت الفنانة ياسمين رئيسضيفة الحلقة السادسة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال3:30 مساء.

وقال رامز جلال المقدمة التشويقية المعتادة في برنامجه من كل عام، وهي "ضيفتنا النهاردة ريحتها حلوة اسمها مشتق من زهرة كلنا بنحبها عشقت السينما لقت الباب معصلج اكتشفت إن الترباس مقفول فهمت أن الباب لازم يتفتح بطفاشة راحت أتجوزت بمخرج ركبت أسانسير الشهرة وبلاش ياسمين رئيس"يا حلوة تتكبري عطر الدراما كلونية الفن

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