بلبس ضابط جيش.. أحمد صلاح حسني يفاجئ جمهورة بصورة غامضة "الإختيار"

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بلبس ضابظ جيش"أحمد صلاح حسني" يفاجئ جمهورة بصورة غامضة من الخلف "مسلسل الإختيار"



نشر الفنان أحمد صلاح حسني صوره له من دورة في مسلسل "الإختيار" وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"





وعلق "حسني" علي الصورة قائلاً :"سعيد بالتواجد مع أخويا وحبيبي البطل أمير كرارة في مسلسله ومسلسل كل المصريين الإختيار عمل كبير سيعيش طويلاَ في ذاكرة المصريين.



وتابع"صلاح"شرف كبير لي أن أكون واحد من ضمن أبطال هذا العمل الكبير والمشرف والذي اراه اقل حاجة تقدم لشهداء الوطن" الإختيار ".



وتدور قصة مسلسل" الإختيار" عن أحداث حقيقية حول الوفاء والخيانة، حيث يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين مربع البرث فى مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.



ومسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى ومن إنتاج سينرجى.



ويعرض مسلسل الاختيار والذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة مجسدًا شخصية الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، قائد كتيبة صاعقة 103 والذي استشهد هو وزملائه في واقعة "البرث" الشهيرة في 2017، على قناة "أون إي" في الـ8:45 بتوقيت القاهرة، وتذاع في الـ4 صباحًا والـ9 صباحًا.

