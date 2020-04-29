Advertisements

بلبس ضابط جيش.. أحمد صلاح حسني يفاجئ جمهورة بصورة غامضة "الإختيار"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:49 م
أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
سيدة صادق
بلبس ضابظ جيش"أحمد صلاح حسني" يفاجئ جمهورة بصورة غامضة من الخلف "مسلسل الإختيار"

نشر الفنان أحمد صلاح حسني صوره له من دورة في مسلسل "الإختيار" وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"


وعلق "حسني" علي الصورة قائلاً :"سعيد بالتواجد مع أخويا وحبيبي البطل أمير كرارة في مسلسله ومسلسل كل المصريين الإختيار عمل كبير سيعيش طويلاَ في ذاكرة المصريين.

وتابع"صلاح"شرف كبير لي أن أكون واحد من ضمن أبطال هذا العمل الكبير والمشرف والذي اراه اقل حاجة تقدم لشهداء الوطن" الإختيار ".

وتدور قصة مسلسل" الإختيار" عن أحداث حقيقية حول الوفاء والخيانة، حيث يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين مربع البرث فى مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

ومسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى ومن إنتاج سينرجى.

ويعرض مسلسل الاختيار والذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة مجسدًا شخصية الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، قائد كتيبة صاعقة 103 والذي استشهد هو وزملائه في واقعة "البرث" الشهيرة في 2017، على قناة "أون إي" في الـ8:45 بتوقيت القاهرة، وتذاع في الـ4 صباحًا والـ9 صباحًا.

أخبار تهمك

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن صفقة الأبن البار

منذ ساعة و 7 دقيقة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الصين تهدي اقتصادية قناة السويس كاميرا حرارية لمواجهة كورونا (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 17 ساعة

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

ردا على الدعوى القضائية.. جامعة عين شمس تؤكد إنهاء خدمة أرملة "العشماوي"

منذ أقل من ساعتين

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على 8 مناطق.. الخميس

منذ ساعة و نصف

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:45 م

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

11:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة