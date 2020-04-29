Advertisements

أول رد من محامي رامز جلال بعد منع ظهوره في وسائل الإعلام

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
طارق حافظ
أصدر أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض، بصفته وكيلا عن الفنان رامز جلال، بيانا إعلاميا رد فيه على قرار وقف موكله ومنع ظهوره على وسائل الإعلام المصرية، كونه ليس عضو في نقابة الإعلاميين.

وجاء في الرد، "أنه ردًا علي قرار منع الفنان رامز جلال عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه والرد علي ذلك ان الفنان رامز جلال عضو بنقابة المهن التمثيلية (ولا يعد نشاطًا إعلاميًا الأعمال التمثيلية السينمائية أو التلفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية طبقًا لقانون الاعلاميين رقم ٩٣  لسنة ٢٠١٦ بالفصل الأول الأحكام العامة بالمادة الأولي).

وتابع، "فالفنان رامز جلال يقوم بأعمال ترفيهية لا تعد نشاط إعلاميًا ولا يخضع الي نقابة الاعلاميين مع الاحتفاظ بكافة الحقوق والإجراءات القانونية".

"ألأعلى لتنظيم الإعلام" ينفي وقف بث "رامز مجنون رسمي"
نفى مصدر بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وقف بث برنامج "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، والمُذاع على قناة MBC مصر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إن اجتماعًا مشترك بدأ منذ قليل، بين لجنة الشكاوى برئاسة جمال شوقي، ولجنة الدراما برئاسة مجدي لاشين، لمتابعة ومناقشة تقارير لجان الرصد حول دراما رمضان 2020.

وأضاف المصدر أن لجنة الشكاوى تناقش أيضًا ما تلقته ضد برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، بعد شكوى الأمانة العامة للصحة النفسية ضده، والتي كانت قد تقدمت بها للمجلس، اتهمت فيها البرنامج باستخدام العنف، والإيذاء النفسي للضيوف والجمهور، وأيضًا التنمر والتعذيب والسخرية.

ومن المقرر أن تنتهي اللجان من تقاريرها، وترفعها للمجلس لاتخاذ القرار في ذلك الشأن.

وتعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عاجلًا؛ لمناقشة شكوى تقدمت بها الأمانة العامة للصحة النفسية، ضد البرنامج، لاتهامه بإيذاء الضيوف والجمهور نفسيًا، واستخدام العنف والتعذيب والسخرية

وتقوم لجنة الرصد أيضًا بمتابعة الحلقات الأربع للبرنامج، وتقوم بإعداد تقريرها، ورفعه للمجلس الأعلى، وذلك لاتخاذ ما يلزم، وفقًا للأكواد والمعايير التي أقرها المجلس مُسبقًا، والتي هي مُلزمة لكل الشاشات والبرامج التلفزيونية.

وكان قد أعلن صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجنة الرصد ستقوم اليوم بتفريغ باقي حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة mbc مصر، والتي أُذيع منها حتى الآن 4 حلقات، وذلك بعد عدد من الشكاوى التي تلقتها لجنة الشكاوى بالمجلس، برئاسة جمال شوقي.

وقال "الصالحي" في تصريحات صحفية سابقة، إن هذه الشكاوى تضمنت اعتراضًا على العنف في أداء البرنامج، بالإضافة إلى التنمر على الضيوف، بشكل يخالف الأخلاق والآداب العامة للمجتمع المصري، مؤكدًا أن اللجنة والمجلس سيتخذ في اعتباره خلال متابعة الحلقات، البلاغ الذي تقدمت به الأمانة العامة للصحة النفسية للنائب العام، اليوم، ضد البرنامج، واتهمته بالعنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف، بالإضافة إلى التلذذ بالآلات التي يسببها للآخرين، مما يسبب أذى نفسي للضيف والمشاهد أيضًا.

وأضاف "الصالحي" أن البرلنامج يواجه عقوبات من المجلس، وذلك بعد أن تنتهي لجنتا الرصد والشكاوى من تقاريرها، ومتابعة الحلقات، ورفع التقرير للمجلس لاتخاذ ما يلزم، مؤكدًا أن المجلس يعمل على التزام البرامج والمسلسلات بالذوق العام والأخلاقيات المجتمعية وعدم إيذاء مشاعر الجمهور.

وكانت قد أصدرت مستشفى العباسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، بيانًا عاجلً، ضد برنامج رامز جلال، الذي يعرض على قناة MBC مصر، بعنوان "رامز مجنون رسمي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محامي رامز جلال رامز مجنون رسمى رامز جلال بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

ردا على الدعوى القضائية.. جامعة عين شمس تؤكد إنهاء خدمة أرملة "العشماوي"

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الصين تهدي اقتصادية قناة السويس كاميرا حرارية لمواجهة كورونا (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 7 ساعات

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على 8 مناطق.. الخميس

منذ ساعة و نصف

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن صفقة الأبن البار

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يناقش مخالفات برنامج رامز جلال

'الأعلى للإعلام' يبدأ بحث مدى التزام دراما رمضان

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

بيان عاجل من نقابة الإعلاميين لقناة MBC: إحترموا مشاعر الجمهور

مرتضى منصور: خصم 500 ألف جنيه من طارق حامد لظهوره في برنامج "رامز مجنون رسمي"

مستشفى الأمراض النفسية تطالب بوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:45 م

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

11:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة