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يعرض الخميس والجمعة.. "تريند" برنامج جديد ينطلق على شاشة قناة "ten"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:48 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

تنطلق غدا أولى حلقات برنامج "تريند" الذي تقدمه الإعلامية سارة خليفة، على شاشة قناة "ten"، ويعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة أسبوعيا، ويتناول البرنامج العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة و الأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز التريندات الأسبوعية، ويضم فقرة طبية ثابتة.

 

وتقول المذيعة سارة خليفة في تصريحات صحفية، أنها تجهز للبرنامج منذ فترة، وتسعى من خلاله لتقديم تجربة جديدة عليها في الميديا، مشيرة أن "تريند" يضم عدة فقرات، منها فقرة إخبارية لآخر المستجدات على الساحة الفنية والرياضية والإعلامية سواء في مصر أو الوطن العربي والعالم بأكمله، وأضافت أن ضيوف البرنامج يكونوا مفاجأة للمشاهدين في كل حلقة، مؤكدة أن الفكرة تختلف في محتواها عن جميع البرامج المشابهة على الساحة الإعلامية.

 

"تريند" يعرض على شاشة قناة "ten" يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة ٢ عصرا.

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